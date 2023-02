Si è aperta nel tardo pomeriggio di ieri con l’attesissima sfida tra Porretta e Faro Gaggio (0-1 con gol di Garni all’80’) la quarta giornata di ritorno del campionato di Promozione. Ad aggiudicarsi il sentito derby della montagna, in un ‘Cesare Sabattini’ pieno fino all’ultimo posto disponibile, è stato così il Faro Gaggio. Il turno sarà completato oggi alle 14,30: la capolista Zola Predosa sarà di scena sul terreno del Fossolo mentre il Trebbo farà visita ai modenesi dell’Atletico Spm. L’Msp, reduce dalla brutta sconfitta contro la Quarantolese, cercherà di fermare, tra le mura amiche, la più quotata Atletic Cdr Mutina mentre il fanalino di coda Vadese Sole Luna ospiterà il San Felice. Anche il raggruppamento D si è aperto ieri con un anticipo. A Castel San Pietro è andata infatti in scena la sfida tra i padroni di casa della Libertas e la capolista Massa Lombarda.

A spuntarla, con il punteggio di 2-0, è stata proprio la prima della classe grazie alle reti di Tosi e Melloni. Oggi, alle 14,30, scenderanno in campo le altre due bolognesi che militano in questo complicato girone. L’Osteria Grande, quarta a 34 punti, ma reduce dall’amarissima sconfitta in rimonta nel derby contro l’Atletico Castenaso, ospiterà il fanalino di coda Argentana mentre l’Atletico, sesto a 30, sarà di scena sul difficile terreno di gioco del Faenza, che lo segue in graduatoria di appena tre lunghezze.