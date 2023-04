Goleada Corticella, lampo del Mezzolara

AGLIANESE

0

MEZZOLARA

1

AGLIANESE: Luci, Baggiani Lorenzo (54’ Perugi), Pantano, Prati, Montuori, Torrini, Bigica (72’ Baldeh), Pardera, Veneroso (54’ Mattiolo), De Sagastizabal, Mariani. All. Baiano.

MEZZOLARA: Malagoli, Fiore, Dall’Osso, Ndiaye, Garavini, Bovo, Roselli, Bertani (62’ Giannini), Bocchialini, Fiorentini (22’ D’Este), Russo (62’ Dalmonte). All. Nesi.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Rete: 70’ Bocchialini.

Note: ammoniti Garavini, Bigica, Perugi.

Un gran gol di Bocchialini a metà ripresa regala tre punti d’oro al Mezzolara che assapora la salvezza diretta. Il lampo del numero 7 del Mezzolara, un bolide di destro da fuori area che si è infilato in diagonale alla destra del portiere, ha illuminato una gara fino a quel momento piuttosto grigia con le due squadre che volevano fare qualcosa per vincere ma senza esagerare. Il terreno di gioco in pessime condizioni ha fatto il resto nel far incespicare le manovre favorendo la distruzione del gioco da entrambe le parti. Il Mezzolara comunque già dopo dieci minuti ha avuto un ottimo momento con una serie di corner, tutti insidiosi, battuti da Bovo, su uno dei quali Fiorentini ha deviato di testa costringendo il portiere Luci a una difficile deviazione sopra la traversa. Dopo venti minuti brutta tegola per il Mezzolara per l’infortunio muscolare di Fiorentini che è dovuto uscire per un infortunio muscolare ed è stato sostituito da D’Este. L’Aglianese ha avuto la migliore occasione con Mariani che ha anticipato in velocità un difensore spedendo di poco a lato al 19’. Per il resto lavoro per i due portieri fino all’intervallo. Una conclusione di Bovo, tra i più attivi, non creava problemi a Luci e un destro al volo di Veneroso, il più attivo degli attaccanti neroverdi, era neutralizzato facilmente da Malagoli. I ritmi bassi e lo zero a zero del primo tempo facevano presumere una seconda frazione piuttosto scialba. Invece alla ripresa del gioco le due squadre sono apparse più vivaci. Il Mezzolara è andato due volte alla conclusione al 5’ al 7’ con Bocchialini e con Bovo (al volo su cross di Bocchialini). Anche l’Aglianese si è fatta viva con alcuni scatti imperiosi di Mariani: al 14’ l’esterno di Baiano ha rimesso dal fondo per Sagastizabal, che non è riuscito a deviare, al 18’ ha sparato da posizione angolata sul primo palo costringendo Malagoli a una deviazione e al 22’ è andato via sul fondo ma ha crossato fuori misura. Il duello tra Mariani e un ottimo Garavini è stata la cosa migliore della partita. Al 25’ nuovo corner di Bovo, respinta della difesa e appena fuori area il gran destro di Bocchialini che ha deciso la partita. Baiano è corso ai ripari mettendo un altro attaccante, ma non è bastato.

Giacomo Bini