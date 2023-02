Goleada Zola, il Gaggio resta in scia

La vittoria dell’Atletic Cdr Mutina nell’anticipo di sabato contro il San Felice non ha in alcun modo condizionato Zola Predosa e Faro Gaggio che, nel pomeriggio di ieri, hanno entrambe portato a casa l’intera posta in palio. Il team di Nicola Zecchi (foto) si è aggiudicato come da pronostico, con un roboante 8-1, il testacoda contro l’ultima della classe Vadese Sole Luna (doppiette di Gilli e Tonelli e reti di Barbieri, Scarpati, Oppi e Di Giulio, gol della bandiera ospite di Fontana) mentre la band di Cristian Cati ha battuto 2-1 l’Msp grazie alle reti di Berti e Haber Castro (inutile il gol nel recupero di Afriyie su rigore) e restando così a -5 proprio dallo Zola capolista.

Brutta sconfitta interna (2-3) del Trebbo contro i X Martiri mentre il Fossolo è caduto 2-0 sul campo del Castelnuovo. Pareggio di misura, infine, per il Porretta che, sul terreno di gioco della diretta rivale Cavezzo, impatta 1-1 grazie a Nardi.

Nicola Baldini