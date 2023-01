Golf Casalunga, passi avanti per Monti e Cattani

Il secondo fine settimana di gennaio ha visto i golfisti bolognesi impegnati nei tre circoli della provincia dove l’attività agonistica è ripresa a pieno regime ma con precedenza al divertimento. Si tratta di competizioni a coppia dove il gesto tecnico errato può venire recuperato dal compagno. Non è mancata la competitività. Al Golf Casalunga era in programma la seconda prova del Winter Tour, giocata su 9 buche, con in palio punti preziosi da accumulare per la classifica del ranking. Hanno fatto passi avanti Matteo Monti (21), Alberto Cattani (22) ed Enrico Bronchi (26) che si sono imposti nelle tre categorie nette. Al Molino del Pero formula greensome con colpi alternati per la gara domenicale. Hanno vinto con 77 colpi Matteo Iurlo e Daniele Macchelli mantenendo fede ai pronostici che li vedevano favoriti al via. Nella categoria netta Gianluca ed Edoardo Mascellani (50) hanno preceduto Pietro Gigli e Rachele Busi (47). Al Golf Bologna il weekend è iniziato con la Winter Trophy. Michela Gazziero e Matteo Mazzoli (46) hanno dominato la categoria netta mentre Federico Capparotto con Alessandro Landolfo hanno pareggiato il par del percorso con 72 colpi vincendo il premio lordo. Domenica stesso punteggio per Guido Armani e Maria Saragò vincitori della Louisiana Golf Cup. Nella categoria netta successo a Giulia de Vito Piscicelli e Giulio Augusto Stefanini (45).

Andrea Ronchi