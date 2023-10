Golf: successo nel campionato di Superlega a Miami. Il Liv Championship a DeChambeau & Co.

Il Liv Golf Team Championship va ai "Crushers" dell’americano Bryson DeChambeau che ha guidato la sua compagine, composta anche dal connazionale Charles Howell III, dall’inglese Paul Casey e dall’indiano Anirban Lahiri, al successo arrivato al Trump National Doral Golf Club di Miami, nel Club dell’ex presidente degli Stati Uniti.

I Crushers si sono imposti con un totale di 277 (-11) colpi, superando di misura i "RangeGoats" capitanati da Bubba Watson, 2i con 279 (-9). Il successo ha fruttato loro 14 milioni di dollari. Quattordici come i tornei della Liv Golf League 2023, la cui stagione si è chiusa in Florida con un risultato a sorpresa. DeChambeau e compagni nel 2022 non erano riusciti a raggiungere la finale, con l’eliminazione in semifinale. "Era da un anno che aspettavamo questo momento, quell’epilogo ci lasciò l’amaro in bocca. Non potrei essere più felice di così", la soddisfazione di DeChambeau. Terzo posto con 282 (-6) per i "Torque" di Joaquin Niemann.