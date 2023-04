Golinelli, arriva il terzo titolo consecutivo E adesso punta agli Europei di Romania

di Gianluca Sepe

Amina Golinelli si conferma come uno dei talenti più cristallini del pugilato nazionale. La giovanissima atleta bolognese della Boxe Budrio ha trionfato agli ultimi campionati italiani junior e schoolgirl di Montesilvano in Abruzzo, portando a casa la terza medaglia d’oro consecutiva nella sua categoria.

Un risultato messo ancor più in risalto dal fatto che l’allieva di Franco Di Bella ed Eugenio Milazzo è stata l’unica ad aver centrato la vittoria nell’ultimo atto di questa edizione degli assoluti, confermando ancora una volta come la palestra di Piazzale della Gioventù stia lavorando molto bene a livello giovanile da diverso tempo a questa parte.

Netto il cammino di Golinelli che si è prima imposta sull’abruzzese Elena Ciccuoli per poi vedersela in finale con l’ostica Aristea Movio, boxeur del Friuli Venezia Giulia imbattuta fino ad allora con 8 match vinti.

"Amina è ormai una sicurezza – commenta Franco Di Bella – siamo più che soddisfatti. E’ il terzo titolo consecutivo tra gli junior, si tratta di un risultato storico. In finale ha dominato, l’avversaria è stata contata due volte, segno che tutti finiscono per faticare contro di lei. Ora la testa va agli Europei che si svolgeranno a giugno in Romania, l’obiettivo è quello di migliorare l’argento del 2022. Ci crediamo fortemente, Amina ha tutte le possibilità per vincere".

Per lei ora inizierà proprio il cammino verso il più importante torneo continentale, con gli stage in Nazionale che serviranno per preparare al meglio l’appuntamento. Dai campionati italiani junior e schoolgirl di Montesilvano poi la Boxe Budrio ha portato a casa un’altra medaglia, con il bronzo conquistato da Olivia Dragotta che nella categoria school girl peso 48 chili si è fermata soltanto in semifinale da esordiente.

Un ottimo risultato per la giovane atleta di Budrio. Assente Aisha Dovesi che aveva rimediato un infortunio alla mano a 15 giorni dall’inizio del torneo.

"Siamo molto contenti per Olivia – continua Di Bella – per lei si è trattato di un ottimo traguardo che ci consentirà di lavorare a fondo per migliorare ulteriormente. Peccato per l’assenza di Aisha, sarebbe stata sicuramente un’altra medaglia per noi.