Gotti: "Fastidioso lavorare con il mercato ancora aperto"

di Giacomo Guizzardi

Dall’addio di Motta all’arrivo di Gotti, dall’infortunio di Nzola ai nuovi acquisti Krollis ed Esposito. Il cartello ‘lavori in corso’ è ben visibile appena fuori dalla casa dello Spezia, che in questa sessione di mercato si sta muovendo in entrata, ma anche in uscita, con l’addio di Kiwior – destinazione Arsenal – che ha rimpinguato le casse.

La formazione di Luca Gotti, arrivato in estate per sostituire Thiago Motta, naviga in acque di classifica tutto sommato tranquille, con sei punti di margine sulle zone pericolose. Quartultimo peggior attacco della serie A, al pari di Empoli e Verona, e la trasferta in casa Bologna che vedrà Gotti fare a meno di diversi uomini, Nzola in primis.

"Ci saranno alcuni assenti, Nzola, Ekdal, Zurkowski e Bastoni. Valuteremo Holm".

Spezia in emergenza? Gotti individua altrove uno dei problemi: "Cambieremo qualcosa, ma è fastidioso lavorare durante questa finestra di mercato perché alcuni giocatori hanno secondi pensieri e non si focalizzano su quello che fanno".

Da un punto di vista tattico l’ex vice di Donadoni sta proseguendo col 3-5-2 che buoni risultati ha offerto a Udine: Dragowski, dopo lo spavento patito a novembre, è titolare, protetto da Amian, Caldara e Nikolau, al rientro dopo lo stop. Sulle fasce c’è da valutare la situazione di Holm, uscito anzitempo nell’ultima gara giocata dagli spezzini, il ko subito al ‘Picco’ contro la Roma, mentre è sicuro del posto Reca.

In mezzo al campo Ampadu e Bourabia, occhio alla posizione di Agudelo che potrebbe creare, con i suoi continui movimenti, qualche problema alla retroguardia del Bologna, con il numero 33 spezzino che contro la Roma ha agito da punta centrale.

Senza Nzola ci si affida al talento di Verde e a capitan Gyasi. I nuovi arrivati Marchetti e Moutinho in panchina, al pari del difensore Wisniewski prelevato dal Venezia e a disposizione di Gotti.