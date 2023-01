Gp della Vittoria, si candida Vincerò Gar

Il 6 gennaio segna l’apertura della nuova stagione classica del trotto italiano grazie alla disputa del Gran Premio Della Vittoria, in origine programmato il 4 novembre, giorno dell’Armistizio che segnò la fine delle ostilità belliche del primo conflitto mondiale, trasmigrato poi nel 2010 a inverno inoltrato. Un albo d’oro ricco di campioni, ma anche di inaspettati vincitori contraddistingue il "Vittoria", che da confronto per velocisti è mutato in handicap sui tre giri di pista con i nastri, severi tester delle ambizioni dei partecipanti. Come curiosità è da sottolineare il triplice successo del recorder Geox che piegò nel 2009 uno dei più grandi campioni del trotto europeo, Opal Viking, nonostante quest’ultimo fosse un favorito plebiscitario.

L’edizione 2023 di questo Gran Premio, è una delle più riuscite degli ultimi anni, grazie alla partecipazione di quattro soggetti al secondo nastro e per l’estremo equilibrio in pista. Numerosi saranno i candidati al gradino più alto del podio a cominciare da Vincerò Gar, nomen omen per il maturo allievo di Pietro Gubellini a segno la scorsa estate nel Città Di Montecatini. Corsaronero Font è reduce da una buona prestazione nel Gran Premio Capitanata, vi è poi Amon You Sm, uno dei più forti esponenti della leva 2016.

Il re di denari Alessandro Gocciadoro interpreterà Cointreau, mentre risalendo le fila dello schieramento ci si imbatte in soggetti che sono già protagonisti del panorama classico come Africa Jet, guidata da Roberto Vecchione. Mauro Baroncini è tra i top trainer del momento, i suoi allievi Becoming e Brillant Ferm affidati rispettivamente a Marco Stefani e ad Andrea Farolfi, sono da seguire con particolare attenzione. Scorrendo a ritroso il campo dei partenti troviamo Barbabietolo Pel per il training di Afrim Shmidra e la guida di Enrico Bellei.