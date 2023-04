Granamica e Medicina subito in campo

Il weekend si aprirà oggi con due anticipi che riguarderanno il girone B di Eccellenza: il Granamica di Davide Marchini ospiterà il Diegaro (ore 15,30 a Granarolo) mentre il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci farà visita alla già retrocessa Del Duca (ore 16 a Castiglione di Ravenna). Nelle ultime giornate (all’appello ne mancano tre), tutte le partite dovrebbero essere giocate in contemporanea, ma per le sfide che non hanno valore di classifica viene ancora concesso l’anticipo.

La classifica: Victor San Marino 82, Progresso 72, Sanpaimola 65, Russi 64, Granamica 61, Savignanese 60, Medicina Fossatone 59, Castenaso e Diegaro 52, Futball Cava Ronco e Bentivoglio 50, Pietracuta 48, Tropical Coriano 44, Masi Torello Voghiera 41, Sant’Agostino 36, Classe 33, Valsanterno 30, Cattolica 24, Comacchiese e Del Duca 16.