Granamica, non basta il gol di Baldazzi La Savignanese supera la band di Marchini

Si è aperta con l’anticipo tra Granamica e Savignanese la ventisettesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. A Granarolo è finita 2-1 per gli ospiti, con il team di Davide Marchini che aveva trovato il gol del momentaneo pareggio grazie a Baldazzi. Il turno sarà completato oggi alle 14,30. Il Progresso di Franco Farneti, secondo a quota 56 e a quattro punti dalla capolista Victor San Marino, è atteso dal derby interno contro il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci (settimo a 40). Impegno casalingo per il Castenaso di Marco Gelli che, ottavo a 38, ospiterà il Tropical Coriano mentre il Bentivoglio di Nicola Galletti, undicesimo a 36 nonostante sia una neopromossa alla prima stagione in questa categoria, sarà di scena sul terreno di gioco del Diegaro.

Passando al girone A, le bolognesi sono attese da sfide almeno sulla carta proibitive: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti, nono a 35, farà visita al Real Formigine mentre l’Anzolavino di Massimo Catalfamo, terzultimo e a serio rischio retrocessione diretta, affronterà tra le mura amiche la corazzata Piccardo Traversetolo.