Granamica, pari shock: da 4-0 a 4-4

Con le due bolognesi del girone A che si sono date battaglia sabato nel derby in anticipo (vinto 1-0 dal Sasso Marconi), ieri sono scese in campo le cinque nostre portacolori che militano nel raggruppamento B. Dopo la sconfitta contro il Medicina Fossatone, il Progresso si è reso protagonista di un altro mezzo passo falso dal momento che, a causa dello 0-0 sul campo della Valsanterno e della concomitante vittoria della Victor San Marino, ora i punti di distacco dalla capolista sono nove. Pareggio a reti bianche anche del Castenaso a Classe mentre il Medicina ha regolato 2-1 la Comacchiese grazie a Barbaro e a Sabbatani. Grande rammarico per il Granamica di Davide Marchini (foto Schicchi) che, in vantaggio 4-0 a fine primo tempo sul campo del Tropical Coriano (reti di Caselli, Marchesi, Karapici e Finessi), ha subìto la rimonta nella ripresa fino al 4-4 finale. Sconfitta interna, infine, per il Bentivoglio di Nicola Galletti, ko 2-1 (vantaggio firmato Fratangelo) contro il Sanpaimola.