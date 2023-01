Granamica, tripletta di Karapici al Russi

di Nicola Baldini

È stata una domenica da incorniciare quella di Granamica e Progresso (Eccellenza, girone B). La band di Davide Marchini è stata infatti capace di battere 3-1 la seconda forza del campionato Russi. Sotto 1-0 per un gol del solito Salomone, il team di Minerbio non si è dato per vinto e, grazie a una tripletta dello scatenato Karapici, ha portato a casa una vittoria extralusso.

Ad approfittare di questo successo del Granamica è stato, senza dubbio, il Progresso di Franco Farneti, che al ‘Clara Weisz’ di Castel Maggiore affrontava il Sanpaimola (con cui condivideva il terzo posto). Grazie a un tremendo uno-due firmato Cocchi e Selleri, i rossoblù hanno strappato l’intera posta (2-1) e ridotto così a quattro le lunghezze di svantaggio dalla capolista Victor San Marino (che non ha giocato per impraticabilità).

Pareggio di misura, infine, nel derby tra Castenaso e Bentivoglio. Succede tutto nel recupero: al vantaggio ospite firmato da Neri ha risposto Jammeh. Ottimi anche i risultati centrati dalle due bolognesi che partecipano al girone A: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti ha espugnato di misura (gol di Ismajli) il campo della Pieve Nonantola mentre l’Anzolavino ha impattato 1-1 a Vignola (rete di Migliacci).