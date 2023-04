Granamica, un buon pareggio con il Diegaro Il Medicina si impone con il Del Duca a domicilio

Si è aperta ieri con due anticipi la 36ª giornata del girone B di Eccellenza. Il Granamica di Davide Marchini ha impattato 1-1 contro il Diegaro mentre il Medicina Fossatone di Giangiacomo Geraci ha espugnato 1-0 il campo della Del Duca. Il terzultimo turno sarà completato oggi con fischio d’inizio alle 15,30: il Progresso di Franco Farneti, che ha come obiettivo il secondo posto che vale l’accesso agli spareggi nazionali, sarà di scena sul terreno della vincitrice del campionato Victor San Marino. Con tre partite al termine e sette punti di vantaggio sulla terza Sanpaimola (oggi sul campo del Castenaso di Marco Gelli), il team di Castel Maggiore non dovrebbe avere problemi a strappare il pass per gli spareggi. Match esterno per il Bentivoglio di Nicola Galletti che, autentica sorpresa del campionato, farà visita alla Valsanterno affamata di punti salvezza. Nel girone A, entrambe le bolognesi giocheranno fuori casa: il Sasso Marconi di Fabio Malaguti sarà impegnato a Boretto mentre la già retrocessa Anzolavino di Massimo Catalfamo affronterà la Cittadella.