Grinta e Shengelia: la Virtus cancella il Pana

VIRTUS

74

PANATHINAIKOS

64

SEGAFREDO : Hackett 7, Teodosic 12, Ojeleye 5, Shengelia 16, Jaiteh 8, Bako 11, Lundberg 9, Cordinier 5, Mickey 1, Pajola, Weems ne, Belinelli ne. All. Scariolo.

PANATHINAIKOS: Wolters 15, Georgios Kalaitzakis, Bacon 8, Williams 10, Papagiannis 6, Ponitka 13, Lee 7, Grigonis 3, Gudaitis 2, Panagiotis Kalaitzakis, Chougkaz. All. Radonjic.

Arbitri: Ryzhyk, Difallah, Obrknezevic.

Note: parziali 18-11; 43-30; 55-51.

La vince due volte la Virtus in una gara di nervi e di carattere. Bologna avanti anche di 14 lunghezze sul 25-11 e bianconeri in controllo. Poi qualcosa si inceppa, il Panathinaikos sorpassa sul 55-57 (tripla di Ponitka), ma la V nera non trema e con un parziale di 14-0 chiude il match.

Grande prova di Toko Shengelia e, in generale, di una difesa che concede davvero poco al Panathinaikos. La corsa verso i playout resta ancora aperta.