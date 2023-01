Gualtieri, Degli Esposti, Simoni e Fini non sbagliano un colpo Sarti ai tricolori di para-archery

A Cavriago (Reggio Emilia) l’edizione numero 29 dell’indoor interregionale di tiro con l’arco (giudice Gabriele Tagliaferri, direttore dei tiri Cristina Bertazzoni e Cinzia Casali). Arrivano tanti successi per le Due Torri. Barbara Gualtieri (Arcieri di Re Bertoldo di San Giovanni in Persiceto) si impone nel compound master, mentre nell’arco nudo master vittoria per Loris Degli Esposti (Arcieri Felsinei). Oro per Chiara Fini (Castenaso Archery Team) nell’arco nudo ragazzi, mentre nell’olimpico master si impone Edi Simoni (Castenaso Archery Team) davanti alle compagne di squadra Stefania Franceschelli e Carla Di Pasquale. Secondo posto per Sara Merighi (Real Sala Bolognese) nell’olimpico ragazzi; Davide Bertoncelli (Arcieri di Re Bertoldo) nell’arco nudo e per Daniele Fajner (Arcieri Felsinei) davanti a Sauro Stanghellini (@rchery Globe) nell’olimpico master. Terzo posto anche per Daniele Chellini (Real Sala Bolognese) nell’arco nudo master.

A squadre doppio successo per il Castenaso nell’olimpico master con gli uomini (Mario Fini, Sergio Bisacchi e Franco Urbano) e le donne (Edi Simoni, Stefania Franceschelli e Carla Di Pasquale. Piazza d’onore nell’arco nudo senior per l’Hunter Archery Team (Moreno Giommoni, Graziano Torricelli e Remo Verri).

Fino a oggi, infine, campionati italiani di para-archery al PalaCattani di Faenza. Ci sarà la trentaseienne Eleonora Sarti (Castenaso Archery Team-Gruppo Sportivo Paralimpico). Tra i giudici di gara Graziano Musolesi, Gabriele Tagliaferri e Paola Fortini.