Guerri: "Il Bologna 2016 sta volando Ma dobbiamo migliorare in difesa"

di Giacomo Gelati

Pagato il prezzo della retrocessione che lo scorso anno ha declassato il Bologna 2016 in C Gold, la nuova era dei rossoblù del presidente Rossano Guerri ha portato nel giro di pochi mesi a grandi risultati, in linea con le nuove ambizioni e con un rinnovato assetto societario.

Secondi alle spalle di Scandiano, e forti di quattro uomini in doppia cifra nella classifica dei top scorer (Kuvekalovic, Fontecchio, Conti e Tinsley), gli uomini di coach Giovanni Lunghini oggi alle 18,30 tornano al PalaSavena contro la Lg Competition con l’obiettivo di allungare a 8 vittorie la striscia positiva.

Guerri come stanno andando le cose?

"Siamo contenti e stiamo lavorando per migliorare l’attitudine difensiva cercando di essere più attenti dietro e concentrati fin dall’inizio. Ho sensazioni positive e anche se non si è ancora capita la formula che porterà alle cinque promozioni in Interregionale abbiamo preferito mantenere un assetto lungo per fare in modo di avere 12 giocatori e una garanzia di risultato".

Non è soddisfatto dei 74,5 punti subiti?

"Qualche giorno fa eravamo la decima difesa, mentre oggi siamo la settima, segno che stiamo lavorando bene. Se iniziamo a essere aggressivi prima possono cambiare tante cose e vogliamo che questo sia l’imprinting del prossimo anno: palla veloce in attacco e difesa energica". Davanti non sembrano esserci problemi, vero?

"Credo sia evidente che la nostra forza è l’attacco e in questo momento abbiamo un Luca Fontecchio in forma straordinaria: quando sta bene è fuori categoria, grazie a un approccio mentale e fisico senza eguali. Poi è uno che per via della stazza subisce molti falli, ha molti contatti e si può usurare, ma è indispensabile tanto in attacco quanto in difesa".

Il coach sembra aver trovato la quadra dopo essere salito in corsa nella passata stagione.

"Giovanni è un allenatore inclusivo, capace di tenere concentrati i suoi uomini e con una grande capacità di ascolto per capire le esigenze di tutti. Abbiamo ragazzi che lavorano e non è certo facile gestire le energie quando hai anche cinque allenamenti a settimana. Ci serviva un approccio manageriale moderno e siamo soddisfatti".

Come vanno le cose con la nuova dirigenza?

"Abbiamo ringiovanito la squadra dei dirigenti, che ha un’età media di 26 anni. Questo ci piace anche perché si mettono alla prova: lo sport è una grande palestra per capire cosa fare nella vita. Sono ragazzi freschi e con visione nuova all’interno di uno sport che ha bisogno di nuovi pensieri e punti di vista".

Stasera arrivano i reggiani. Che cosa si aspetta?

"Mi aspettavo di trovarli fra le prime 6, anche perché hanno 2-3 individualità interessanti. A ogni modo non vorremmo incrociarli ai playoff perché sono insidiosi e molto seguiti".