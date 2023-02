Cambia il mondo del bowling: la Fisb, federazione italiana sport bowling, dopo la fusione con la federbiliardo, diventa Fisbb (federazione italiana sport biliardo e bowling) ed entra a far parte della Fsn, federazioni sportive nazionali. Il primo appuntamento è a Modena, con il regionale di doppio misto. Vittoria di un doppio misto misto, non solo di genere, ma anche di club. Antoinet Hesselink del Galeone Edilsantuccio ed Erik Davolio, campione mondiale a squadre 2018, vincono e staccano il pass per i tricolori dell’Acqua Acetosa (25-26 febbraio). Qualificati altri quattro doppi bolognesi (: Elisa Primavera con Maurizio Celli e Fabiana Baraldi con Loris Masetti del Galeone Mgl Service Gas; Luciana Cafaro con Stefano Sciascia e Luana Viani con Gabriele Benvenuti dell’Asd 2001.

Al bowling San Lazzaro l’annuale torneo di tris in memoria dell’amico Massimo Cinque. 66 tris partecipanti, 16 semifinalisti. Accedono alla semifinale cinque formazioni bolognesi: due dell’Asd 2001 e del Galeone Mgl e uno dell’Asd Mandrake, che ha organizzato l’evento. Dominio del tris Galeone formato da: Monica Bagnolini, Elisa Primavera, Massimiliano Celli e dal nuovo acquisto Gianluca Pieri, con un superlativo Celli che vince il trofeo Giuseppe Ronconi (miglior risultato individuale della semifinale). Secondi i Mandrake Fabrizio Donini, Fabrizio Grandi e Mark Piccardoni.