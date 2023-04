Hickey strega Pep Pronti 35 milioni per portarlo al City

Un’estate fa ha salutato il Bologna e l’Italia per accasarsi al Brighton, garantendo al club rossoblù 22 milioni di euro di incasso. Ma Aaron Hickey non si ferma e continua a bruciare le tappe: l’esterno è entrato nel mirino del Manchester City di Guardiola. A darne notizia è il ’Daily Mail’, secondo il quale il manager spagnolo avrebbe già sondato il terreno per capire se 35 milioni rappresentino il prezzo giusto per convincere il Brentford a lasciar partire il giocatore che il Bologna acquistò per 1,8 milioni dagli Heart of Midlothian.

A convincere Guardiola, il fatto che Hickey sappia giocare con naturalezza con entrambi i piedi e su entrambe le fasce, oltre alla giovane età (compirà 21 anni a giugno), in vista di un rinnovamento della rosa dei citizens. Hickey, al Bologna, è esploso al secondo anno, con 5 gol e 1 assist, dopo una prima stagione contraddistinta dalle operazioni a entrambe le spalle. Al Brentford si è fatto bastare il primo anno per stregare le big.

Marcello Giordano