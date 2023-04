Hojlund e Zapata fanno paura E in panchina scalpita Lookman

di Giacomo Guizzardi

Il maestro e l’allievo. Atalanta contro Bologna sarà anche la sfida tra Gasperini e Thiago Motta: il primo, allenatore del Genoa nel 2008-2009, il secondo centrocampista del Grifone in quel periodo, con 6 reti all’attivo in una singola stagione. Ma a parlare, oggi, sarà anche il campo.

L’Atalanta del ‘Gasp’ arriva alla gara di oggi con la ghiotta occasione di scalare qualche posizione in classifica in caso di passi falsi delle dirette avversarie, situazione che permetterebbe agli orobici di trovarsi in uno dei piazzamenti Champions.

Per la gara di quest’oggi, che vedrà inoltre il ritorno di Barrow a Bergamo, il tecnico dei nerazzurri dovrà fare i conti con due assenze di primissimo piano: Koopmeiners, out anche contro la Cremonese, non ha recuperato e dovrà saltare il Bologna, mentre Toloi è stato fermato per un turno dal giudice sportivo e assisterà alla gara contro i rossoblù dalla tribuna.

Ecco perché davanti a Musso troveranno spazio Scalvini, Palomino e uno tra Djimsiti e Demiral, con l’ex Benevento in vantaggio sul turco. Sulle corsie esterne strada spianata per Zappacosta sull’out di destra, mentre sul versante mancino Ruggeri insidia Maelhe. In mezzo al campo, con ‘Koop’ fuori dai giochi, scelte obbligate per Gasperini: De Roon farà coppia con Ederson (in crescita nell’ultimo periodo e calato perfettamente negli schemi atalantini), mentre Pasalic agirà qualche metro più avanti, provando a innescare la velocità di Hojlund e la voglia di riscatto di Zapata, chiamato a ritrovare il gol dopo una stagione costellata più da ombre che da luci.

Alla vigilia della gara di oggi non ha parlato in conferenza Gian Piero Gasperini, mentre si è concesso ai microfoni di Sky Sport De Roon, elemento imprescindibile nell’undici del tecnico nerazzurro: "Mi danno fastidio quelli che parlano di ciclo finito, qui all’Atalanta tutti hanno sempre creduto di potersela giocare".

La vittoria atalantina dell’andata, arrivata con le reti di Koopmeiners e di Hojlund, fanno ben sperare Gasperini e i suoi ragazzi.

Inoltre, si va a caccia del gol numero 2.500 in serie A per la Dea: chi risponderà presente all’appuntamento con la storia?