Terzo posto per l’Hockey Team Bologna, allenato da Innocent Mbabali, in occasione delle finali tricolori under 18. Soddisfatto il presidente della squadra, Pietro Amorosini.

"Sinceramente – dice il numero uno della società – non pensavo nemmeno che il gruppo potesse bruciare così rapidamente le tappe. Ci ha aiutato, grazie anche all’interessamento del Cus Bologna, la possibilità di allenarci nel centro universitario Record".

I giovani dell’Hockey Team hanno superato il San Giorgio, 7-5, nella gara d’esordio. Poi la sconfitta con la Butterfly Roma, che avrebbe conquistato il titolo tricolore. "Battuti 8-5 – commenta Amorosini –, meritavamo di più".

Dopo avere sconfitto il Messina 18-1, stop con il Genova, 8-2, nella gara che avrebbe potuto regalare l’argento a Bologna. "Alla fine – ammette Amorosini – non ne avevamo proprio più".