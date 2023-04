I 30.000 del Dall’Ara per riscrivere la storia Orsolini: "Voglio rimediare all’errore del Bentegodi"

"Dai è che la volta buona, riscriviamo un pezzo di storia". Messaggi, auspici, speranze che viaggiano tra social e radio e che raccontano l’attesa crescente sotto le Due Torri in vista di Bologna-Juventus. Attesa che è cresciuta ulteriormente dopo l’uscita dei bianconeri dalla semifinale di Coppa Italia, al termine di una gara deludente. "Se non li battiamo quest’anno non li battiamo più", è un altro dei commenti che circola e che racconta quanto Bologna ci creda davvero. La vittoria con i bianconeri, al Dall’Ara, manca dal 1998. Solo questo dato basterebbe a spiegare quanto sia complicato piegare i bianconeri. E l’ultimo commento, per la verità è circolato anche prima della sfida di andata, finita poi 3-0 per la banda di Allegri, che ha comunque solisti di livello assoluto, che formano una squadra portata a chiudersi e a ripartire: caratteristiche sofferte tanto a Torino con i granata che a Verona, le due prestazioni peggiori del Bologna di Thiago una volta trovata la quadratura del cerchio. Urge un passo avanti.

A ricordarlo anche Riccardo Orsolini, dai microfoni di Bfc Tv: "A Verona non abbiamo offerto una prestazione all’altezza delle ultime gare, anche se alla fine c’era un rigore su di me per trattenuta. Abbiamo sbagliato noi e può sbagliare anche l’arbitro, è stato un incidente di percorso che deve farci capire quali cose aggiustare e fornirci motivazioni extra per la partita con la Juventus: sun match fondamentale per il nostro cammino, vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi, che erano in tantissimi a Verona e che abbiamo deluso". L’attesa che si respira in città i rossoblù la stanno percependo. E sanno che ad attenderli ci sarà uno stadio da tutto esaurito. A ieri, rimanevano poche decine di biglietti di tribuna numerata e poltrona gold per il sold out e quota 30mila. Il Dall’Ara sarà uno spettacolo. E i bolognesi sognano una vittoria in casa che manca dal ‘98, dal sapore di rivincita dopo i fatti di Calciopoli e dopo diverse sconfitte caratterizzate da polemiche arbitrali e dal sapore dell’ingiustizia: "Rimedieremo a Verona e rimedierò al gol sbagliato al Bentegodi. Abbiamo ancora fame e lo dimostreremo", promette Orsolini, intenzionato a tornare a segnare il suo nuovo record di gol in A, toccando quota 9. Intanto, dalle parole di Orso se ne deduce che i messaggi passati da Motta e società sono arrivati forte e chiari. C’è voglia di battere la Juve per scrivere una pagina di storia e difendere l’ottavo posto e dimostrare di aver cambiato mentalità rispetto agli ultimi anni.

Marcello Giordano