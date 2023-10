’I Campioni di domani’ al Centofiori fra spettacolo e botte sul ring

Ci siamo: ’I campioni di domani!’, lo show internazionale di wrestling, va di scena oggi al teatro Centofiori. E non mancheranno, per l’appunto, gli ospiti internazionali: ci sarà infatti il veterano e pioniere del wrestling inglese James Mason, che vanta varie apparizioni nei più grandi palcoscenici di tutto il mondo e in particolare a Wwe Smackdown! Il suo avversario sarà l’icona Red Scorpion, tre volte campione europeo, che difenderà con Mason la cintura conquistata in Polonia ad agosto. All’evento saranno presenti inoltre tutti i migliori atleti dell’accademia bolognese Bologna Wrestling Team: il capo allenatore Nico Narciso, altro lottatore cresciuto a Bologna che quest’estate è divenuto campione del mondo di coppia assieme proprio a Red Scorpion, il signore delle tenebre Zodiac, il giovanissimo talento Guido Buriani, nuova promessa dell’accademia, il super peso massimo ed ex campione italiano Cannonball Jason, l’irriverente Gabriel Casanova, il lottatore e stella del cinema King Danza, il campione italiano Trucker e tanti altri atleti di livello. L’appuntamento è in via Gorki 16, dalle ore 18.

m.a.