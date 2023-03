I colpi Posch, Ferguson e Zirkzee

Posch chi? La frase con cui Sinisa Mihajlovic etichettò uno dei nuovi arrivati è forse l’emblema del nuovo Bologna, duttile, affamato e sorprendente. il centrale è diventato il tezino destro con licenza di offendere (4 gol) ed una delle principali scommesse vinte da Sartori, che lo ha prelevato in prestito con obbligo di riscatto a 5,5 milioni dall’Hoffenheim. Non l’unico, però, perché i 3,5 milioni spesi per Ferguson, a fronte di un ingaggio da 250mila euro e dei 3 gol segnati dallo scozzese, sono un altro affarone: tecnico ed economico in prosettiva. Ma pure Sosa, costato 1,5 milioni, si sta uscendo allo scoperto, al fianco di Lucumì, acquisto più oneroso dell’estate con i suoi 8,5 milioni versati nelle casse del Genk. Gli stessi investiti per Joshua Zirkzee, un altro che sta dimostrando qualità e caratteristiche adatte al calcio di Motta, seppur a fronte di diversi problemi fisici.

Sta venendo fuori anche Cambiaso, giocatore contestato a inizio stagione, tanto è vero che a gennaio è arrivato Kyriakopoulos, proprio perché la fascia sinistra di difesa non convinceva. E non convinceva Moro, che con gli assist contro Udinese e Samp ha scacciato i dubbi sulla sua qualità.