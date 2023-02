I doriani rinunciano a una mensilità

Non bastasse il pari con l’Inter, dalla Sampdoria arriva un altro segnale relativo al fatto che il Bologna troverà una squadra tutt’altro che rassegnata, sabato pomeriggio a Marassi. I giocatori blucerchiati hanno infatti siglato un accordo in cui rinunciano a una mensilità, per far sì che il club non incorra in una penalizzazione, trasformando quella mensilità in bonus salvezza. Solo pochi tesserati non hanno ancora siglato l’accordo avranno tempo fino a domani per evitare possibili penalizzazioni. Il Bologna troverà i blucerchiati motivatissimi e pronti a rinunciare anche al denaro pur di conquistare punti salvezza.