I fratelli Tessari alla Sempre Avanti

La Sempre Avanti si rafforza con due pugili di grande valore come Federico Tessari, 19 anni, e sua sorella Biancamaria, 22 anni, che a dicembre ha vinto anche il titolo europeo under 22 in Croazia, oltre alla cintura tricolore. Dalla Boxe Riviera Friulana alla storica palestra del presidente Patrizio Del Bello: "La Sempre Avanti è orgogliosa di avere due atleti così – sottolinea l’avvocato –, Federico ha già fatto due combattimenti con noi essendo tesserato da più tempo, mentre la sorella più grande si è appena tesserata e ora non vediamo l’ora di vederla salire sul ring a combattere e a vincere con i nostri colori".