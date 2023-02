I New Flying Balls chiedono strada a San Miniato Da non perdere il derby tra Vis Persiceto e Cmo

Quinta di ritorno sui parquet della serie B e occhi puntati sui New Flying Balls, sesti in compagnia di Ancona e Piacenza, che alle 18 scenderanno in campo a San Miniato per dare continuità al momento positivo: i biancorossi di Loperfido navigano a -2 dal quarto posto. I toscani, dodicesimi, vengono da quattro sconfitte consecutive, ragion per cui l’imperativo è non sottovalutare l’impegno, specie quando la continuità mentale nelle partite è il tallone d’Achille degli ozzanesi, che in questo momento della stagione sono più che mai padroni del proprio destino e hanno il dovere morale di puntare in alto. Quello di oggi sarà l’ultimo impegno dei ‘palloni volanti’ prima del turno di riposo: all’orizzonte c’è il derby casalingo del 4 marzo contro la Virtus Imola. Domenica di grande interesse in serie D, dove cresce l’attesa per il derby delle 18 fra Vis Persiceto e Cmo (girone E), due fra le favorite alla vittoria del campionato: i persicetani, reduci dal pesante ko contro Budrio (che nell’anticipo ha espugnato il campo dei Giardini Margherita 68-89) ricevono gli ozzanesi col vento in poppa da quattro giornate e freschi di firma dell’ex Omega Marco Nanni.

Nel girone F tornano a sorridere gli Stars di coach Gianluca Piccolo, che si sbloccano contro Podenzano 77-62 e salgono a quota 4 punti. Alle 18,45 il big match Granarolo-Selene Sant’Agata, terza contro seconda. Nella poule retrocessione momento no per Calderara (girone G), che torna sconfitta da Riccione 70-59 e incassa la terza sconfitta di fila: quinto ko per la Pallavicini, 56-70 con Parma.

Giacomo Gelati