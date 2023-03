I ragazzi di Vigiani si preparano al Viareggio

Dopo i quarti di finale dello scorso anno, il Bologna si appresta a iniziare una nuova avventura al Viareggio: non con l’Under 18, bensì con la Primavera di Luca Vigiani, che esordirà nella competizione (giunta alla 73ª edizione) martedì prossimo, quando i rossoblù sfideranno l’Atromitons Athens alle 15. Due giorni dopo, allo stesso orario, il Bologna affronterà il Mavlon, squadra nigeriana, mentre il girone si chiuderà nella giornata di sabato, con l’incontro tra Raimondo e compagni e il Jovenes Promesas, formazione spagnola. Soddisfazioni, invece, in Under 17: Tommaso Ravaglioli, ‘bomber’ della squadra di Denis Biavati, si è messo in mostra con la maglia azzurra. Per Ravaglioli – già 19 gol in campionato – sono arrivate tre reti nelle ultime tre gare, con la doppietta con la Repubblica d’Irlanda e la marcatura con l’Ucraina.