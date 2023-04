I Regionali Uisp a Baricella

L’organizzazione sarà curata come sempre con grande attenzione dal Judo Minerbio, di cui uno dei tecnici e dirigenti di lungo corso è Marco Caprara. Il campionato regionale Uisp di judo è stato messo in calendario per domenica 7 giugno.

I tatami saranno allestiti all’interno del palasport di Baricella, che si trova al numero 75 di via Pedora. Ci sarà la possibilità di assistere a match di notevole spessore dalle 9 alle 16. Naturalmente l’accesso all’impianto di Baricella sarà libero a tutti quelli che vorranno partecipare.