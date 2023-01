I rossoblù s’aggrappano a un Orso da record

Nicolò Barella, centrocampista dell’Inter e della Nazionale. Federico Chiesa, tesoro bianconero ritrovato per la gioia di Massimiliano Allegri e del cittì azzurro Roberto Mancini. Riccardo Orsolini, che con l’Atalanta ha firmato il suo terzo gol in stagione, nonostante fin qui in campionato abbia giocato appena 879 minuti. Che cos’hanno in comune i tre? Semplice: sono i calciatori italiani nati dopo l’1 gennaio 1997 che in serie A sono stati coinvolti, tra gol e assist, in almeno 50 segnature (dato Opta). Orso il traguardo l’ha raggiunto lunedì notte, firmando quella splendida rete che aveva illuso tutto il Dall’Ara. Nello specifico, si è trattato del gol numero 32 da quando il ragazzo di Ascoli veste la maglia del Bologna. Trentadue reti a cui vanno aggiunti 18 assist, prodotti a partire dalla stagione 2018-19, quella a doppia conduzione Pippo Inzaghi-Sinisa Mihajlovic. A dire il vero Orsolini a Casteldebole era arrivato qualche mese prima, nel gennaio 2018, con Donadoni in panchina: ma nelle poche apparizioni non lasciò il segno.

Tutt’altra musica dall’avvento di Mihajlovic: non a caso lunedì notte Riccardo ha dedicato il gol al suo ex allenatore e a Gianluca Vialli, l’ex capo delegazione azzurro che Orsolini aveva conosciuto nella sua fugace apparizione in nazionale. Il traguardo dei 50 gol confezionati, direttamente o indirettamente, rappresentano comunque un bel biglietto da visita nei giorni in cui l’agente dell’attaccante, Michelangelo Minieri, e il club rossoblù stanno discutendo del rinnovo di contratto, in scadenza tra un anno. Minieri chiede 1,3 milioni a stagione (che salirebbero a 1,5 coi bonus), il club non vorrebbe varcare la soglia del milione, che il ragazzo già guadagna. La partita del grano va avanti da settimane. Ma intanto Orsolini resta uno dei pochi rossoblù, Arnautovic a parte, in grado di cambiare il corso di una sfida.

m.v.