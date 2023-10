Iacono regala al Cab un tricolore giovanile

Un successo per il Cab, Club Atletico Bologna, che conquista, con la squadra giovanile, un oro e un bronzo ai campionati italiani ragazzi 2023. Le materassine del palazzetto olimpico di Ostia (Roma) esaltano lo spirito del Cab, accompagnato per l’occasione, da Dumitru Popov e Luca Pivi, icone della lotta greco romana.

Nella categoria 43 chili, al via ben tre lottatori del Cab: i gemelli Iacono e Victor Vatafu. Percorso netto per Salvatore Iacono che si impone in quattro incontri e conquista il titolo italiano con una bella schienata dopo una finale combattuta. Molto bene Victor Vatafu che fa sua la finale per il terzo posto e si mette al collo la medaglia di bronzo. Decimo posto per Christian Iacono che fa esperienza per le prossime gare. Nella categoria 61 chili sfiora il podio David Fogadaoan, quarto. Tra le squadre, nella greco romana la classifica dei Ragazzi vede in prima posizione il Faenza Lotta con 29, in seconda posizione il Cus Bari con 26 e, in terza, il Lotta Club Rovereto con 24.

Quarto il Club Atletico Bologna che per un solo punto di differenza non riesce a raggiungere il podio a squadre. Grande soddisfazione per il tecnico Marius Tudor allenatore dei bambini e per il presidente del Cab 1948, Paolo Landuzzi. Erano 40 anni che il Cab non vinceva un titolo giovanile nella greco romana.