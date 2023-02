roma

2

empoli

0

Primo tempo: 2-0

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio 6; Mancini 7, Smalling 6, Ibanez 7; Zalewski 6 (49’ st Llorente sv), Cristante 6, Matic 6.5, El Shaarawy 6 (39’ st Celik sv); Dybala 7 (25’ st Bove 6), Pellegrini 6 (49’ st Belotti sv); Abraham 7. Allenatore: Mourinho 6.5.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario 7; Ebuehi 6 (37’ st Stojanovic sv), De Winter 5, Luperto 5.5, Parisi 6; Akpa Akpro 7 (29’ st Henderson sv), Marin 6, Bandinelli 6 (37’ st Pjaca sv); Baldanzi 6.5; Satriano 6 (17’ st Piccoli 5.5), Caputo 5.5 (17’ st Cambiaghi 6). Allenatore: Zanetti 6.

Arbitro: Dionisi di L’Aquila 6.

Reti: 2’ pt Ibanez, 6’ pt Abraham.

Note: ammoniti Zalewski, Bove, Henderson.

ROMA

Con dentro i titolari, a differenza della gara persa in Coppa con la Cremonese, la Roma vola e per una notte è seconda. Ibanez e Abraham subito a segno, e l’Empoli non riesce mai a reagire veramente.