Il Bayern pareggia, il Borussia spreca

La cura Tuchel non ha guarito il Bayern Monaco, che dopo la sconfitta col Manchester City in Champions League ha solo pareggiato in campionato con l’Hoffenheim (1-1), ma il 3-3 del Dortmund a Stoccarda mantiene i bavaresi in testa alla Bundesliga con due punti di vantaggio sul Borussia a sei giornate dalla fine. Per sperare di raggiungere le semifinali di coppa, il Bayern dovrà segnare almeno tre gol, ma la prestazione offensiva mostrata contro il pericolante Hoffenheim non induce all’ottimismo. Ancora senza il centravanti camerunense Choupo-Moting, infortunato, e con Manè ai box per punizione, Tuchel ha schierato Gnabry, ma senza esiti positivi e l’unica rete è stata segnata nel primo tempo dal francese Pavard.

Non abbastanza per evitare che il gol di Kramaric fissasse il risultato definitivo. Il Borussia, avanti 2-0 nel primo tempo, è stato rimontato nel finale e una rete di Silas al 7’ di recupero ha consentito infine allo Stoccarda di pareggiare. Due punti gettati dal Dortmund, che finora nel 2023 ne aveva conquistati ben 31 su 36 possibili. Alle spalle della coppia di testa, il Lipsia ha vinto 3-2 in casa con l’Augusta grazie alla doppietta di Timo Werner.