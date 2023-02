Il Bologna 2016 balla il tango: dall’Argentina arriva Mansilla

di Giacomo Gelati

Si tonificano le spalle del Bologna 2016 del presidente Rossano Guerri, che per il rush finale del campionato di C Gold, nel quale i rossoblù sono secondi in coabitazione con la Fulgor Fidenza, ha deciso di aggiungere un tassello alla squadra orchestrata da coach Giovanni Lunghini: al PalaSavena è approdata la guardia argentina classe 1987 Luis Federico Mansilla, ex Scuba Frosinone (C Gold Lazio) e con un lungo curriculum nella massima serie sudamericana (Boca Juniors, Atenas e Atletico Platense).

"Abbiamo giocato una prima parte della stagione molto buona – spiega il presidente –, in linea con le aspettative di inizio stagione. Tuttavia dopo Natale sono arrivate due sconfitte e ci siamo accorti che non saremmo riusciti a reintegrare Andrea Resca, ancora out dall’infortunio dell’anno scorso e pedina fondamentale per le nostre rotazioni. Avevamo così bisogno di un esterno di esperienza e fra le varie opportunità ci è arrivata quella di Luis Federico".

Indosserà la maglia numero 1 il giocatore albiceleste, già in campo questo fine settimana per il derby di sabato alle 20,30 contro Molinella.

"Ci è subito piaciuto e al di là dell’età è ancora un giocatore molto solido, fisicamente integro e di grande esperienza, maturata nei tanti anni di serie A e A2 argentina. Crediamo fermamente ci possa dare una mano per finire un campionato nel quale basta un acciacco o un infortunio a cambiare rapidamente il corso degli eventi. Non ci serviva un protagonista, avevamo bisogno di 15-20’ e alzare intensità di allenamenti per il finale di stagione".

Dopo l’ultimo successo esterno sul parquet di Montecchio si torna a San Lazzaro: fra le mura amiche il Bologna 2016 è il secondo campo più difficile del torneo (6-1 il rendiconto dopo Fidenza che viaggia 8-0).

"Il campionato è ancora lungo e il primo posto, che dà la promozione diretta in Interregionale, lo vedo difficile da conquistare, perché Scandiano è molto forte e ha credo il miglior giocatore in assoluto Alvaro Merlo che viaggia a 18,9 di media. Noi vogliamo continuare a giocare un ruolo da protagonista, senza sottovalutare le avversarie. Molinella è ultima, ma non va sminuita".