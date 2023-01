Il Bologna 2016 cede alla capolista La Cmp Global ritrova il sorriso

È iniziato in salita il 2023 del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che dopo il ko occorso a Fidenza una settimana fa, cede le armi alla regina della C Gold Basket 2000 (per i reggiani è la nona vittoria consecutiva) staccando così il secondo referto giallo di fila: i rossoblù vedono avvicinarsi l’Olimpia Castello, agile nel derby contro Molinella. Ritrova invece il sorriso la Cmp Global di Gennaro Sorrentino, che mette fine al trend negativo e piega l’Sg Fortitudo, a secco di punti da tre giornate. Tuttavia la corona di club bolognese più informa del momento va al Guelfo, alla terza vittoria consecutiva sul parquet della Francesco Francia: gli uomini di coach Claudio Agresti non riescono tuttavia a ribaltare il -4 dell’andata, ma si portano nel nutrito gruppo a quota 12 punti. Rinviata causa neve la trasferta di Anzola in quel di Castelnovo ne’ Monti. In C Silver alza bandiera bianca la Virtus Medicina (foto), piegata da un grande Cvd Casalecchio da quattro uomini in doppia cifra che rinsalda il quarto posto a -2 dal podio: i gialloneri vedono invece allontanarsi la vetta, occupata da Correggio (sedicesimo successo consecutivo), e si fanno ghermire da Parma, bene contro la Bsl San Lazzaro. Secondo ko filato invece per l’Omega del neo acquisto Fabio Bastoni, che si ferma sul capo di Scandiano, quinta della classe. Nulla da fare per a Veni, che si ferma a Novellara. Il prossimo weekend riparte la D che ultimata la regular season si prepara alla seconda fase.

Giacomo Gelati