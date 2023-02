Il Bologna 2016 in viaggio verso Anzola La capolista Scandiano per la Cmp di Rota

Tirano il fiato i New Flying Balls di coach Giuliano Loperfido, che torneranno in campo il 4 marzo con la Virtus Imola. I gialloneri, che viaggiano al nono posto a -2 dagli ozzanesi, questo weekend incontreranno San Miniato e hanno la possibilità di far valere lo scontro diretto favorevole: al PalaRuggi capitan Matteo Folli e compagni erano scivolati 88-72 e per difendere la sesta piazza dovranno preparare la sfida al meglio.

Fine settimana di grande interesse sui parquet della C Gold, con gli occhi puntati sul duo Bologna 2016-Fulgor Fidenza: i rossoblù di coach Giovanni Lunghini (in striscia positiva da 4 giornate) oggi alle 20,45 saranno di scena ad Anzola contro la penultima della classe a caccia di punti salvezza, mentre per i parmensi l’esame sarà domani alle 18 contro l’Olimpia. Alla stessa ora c’è lo scoglio Scandiano, prima e reduce da 14 successi consecutivi, sui passi della Cmp Global di coach Flavio Rota, che sarà nel Reggiano per allontanarsi dalla metà inferiore della classifica.

Dopo il turno infrasettimanale inizia ad allungarsi la graduatoria della C Silver, con Cvd Casalecchio e Virtus Medicina all’inseguimento della regina Correggio, staccata di 6 lunghezze. I casalecchiesi, alla settima vittoria filata, oggi alle 19 saranno in trasferta a Ferrara contro una 4 Torri penultima e reduce da 6 sconfitte, mentre per i medicinesi la trasferta sarà a Reggio Emilia contro Rebasket. A quota 12 punti è il turno del derby salvezza fra Bsl San Lazzaro e Omega, in campo oggi alle 19.

Penultimo turno della seconda fase sui campi della serie D, dove nella poule promozione gli occhi sono puntati sulla capolista del girone E Vis Persiceto: gli uomini di coach Luigi Sacchetti oggi alle 18 scenderanno a Forlimpopoli nella tana dell’Artusiana, staccata di 2 sole lunghezze. Nella poule retrocessione cerca punti salvezza Calderara, che oggi alle 18 farà visita alla pari grado Castel Spt 2010, mentre scenderà in campo più serena la capolista del girone H Voltone, che oggi alle 20 riceverà Russi.

Giacomo Gelati