Il Bologna 2016 non si ferma più Il Cvd Casalecchio affossa la regina

Ventesimo punto stagionale in serie B per dei New Flying Balls (foto) coi fiocchi, che nell’atteso derby contro l’Andrea Costa dell’ex coach Federico Grandi, si impongono in rimonta (dal -18 al +17) al termine di una gara dominata a rimbalzo e nel computo delle valutazioni (99-45). Per gli uomini di coach Giuliano Loperfido 2 punti importantissimi tanto per la classifica quanto nell’ottica della trasferta di San Miniato. Continua a soffiare in C Gold il vento sulle vele del Bologna 2016, che supera l’esame Sg Fortitudo lontano dal PalaSavena e si mantiene al secondo posto con Fidenza, corsara a Castel Guelfo. Quarta piazza e titolo di bolognese più in forma del momento per l’Olimpia, che la spunta di misura contro Castelnovo Monti e rinsalda il +6 sulle inseguitrici. Assoluto protagonista del fine settimana è stato il Cvd Casalecchio di coach Matteo Baiocchi, che sulle doghe del Cabral compie un capolavoro superando la regina Correggio e prendendosi il secondo posto: in compagnia dei rossoblù anche Medicina, bene di misura a Lugo, e Parma, ko in Romagna. Nella metà bassa esordio amaro per coach Andrea Castelli alla guida dell’Omega. In D poule promozione all’insegna di Budrio, che piega la Vis Persiceto con un rumoroso +45 e si porta a -2 dalla vetta. Nell’altro girone successo importante per l’Audace sul campo di Podenzano. Nella poule retrocessione vittorie per Masi e Voltone, che liquidano rispettivamente Castel San Pietro Terme e Rimini.

Giacomo Gelati