Il Bologna 2016 non si ferma più Sg Fortitudo, stop contro l’Olimpia

di Giacomo Gelati

L’ardore dell’asse Tinsley-Fontecchio è la formula grazie alla quale il Bologna 2016 espugna Castel Guelfo (a secco da 8 giornate) e allunga a 7 la striscia positiva che vale il secondo posto in C Gold alle spalle di Scandiano, che conserva a +4 sui rossoblù. Dietro arriva il successo scacciapensieri dell’Olimpia Castello, che a domicilio ferma l’Sg Fortitudo e, complice il ko di Ferrara contro la Cmp Global guidata da un super Ranocchi, fa suo il quarto posto in solitaria. Nella metà bassa della graduatoria successo chiave per la Francesco Francia, che si unisce al coro a quota 16 punti: in fondo si fermano Anzola e Molinella. In C Silver ha termine dopo 9 giornate l’ascesa del Cvd Casalecchio di coach Baiocchi, che cede le armi allo slancio di Scandiano (quarta vittoria consecutiva), ma si mantiene saldo al secondo posto a -6 da Correggio, che deve ricorrere agli straordinari per superare la matricola Veni. Sul terzo gradino del podio perde terreno la Virtus Medicina, che si fa male sul parquet di Parma e perde lo scontro diretto coi ducali.

Nella parte bassa della classifica si ferma anche la Bsl San Lazzaro, che manca l’appuntamento contro l’Sb Ferrara e torna a casa con un pesante -26. Omega non ce la fa e cede a Lugo 88-68. Rumoroso giro di boa nella seconda fase del campionato di serie D, col girone E della poule promozione all’insegna di Budrio (quinta vittoria consecutiva) e Ozzano (terza), che liquidano Imola e Castelfranco Emilia e agguantano in vetta al raggruppamento Modena e Vis Persiceto, coi bolognesi ko sul campo degli arancioneri. Nella poule retrocessione settimo sigillo consecutivo per la Masi di coach ‘Ponz’ Forni, che piega il fanalino Pallavicini e mantiene la vetta del girone G. Nel girone H battuta d’arresto per la capolista Voltone contro Cavriago, ko che permette l’aggancio in vetta di Argenta, corsara a Rimini.