Il Bologna 2016 va con Fontecchio Sorrentino e Fin spingono la Cmp

Successo cruciale per i New Flying Balls, che trascinati da 5 uomini in doppia cifra (mvp Folli, 30 punti e 35 di valutazione) espugnano Empoli e si aggiudicano la prima delle ultime quattro sfide di regular season per provare a centrare il quarto posto valevole per i playoff.

Blinda il secondo posto in C Gold il Bologna 2016 di coach Lunghini, che si aggiudica i due punti nel derby con l’Olimpia Castello e, complice la vittoria-clou della Cmp Global contro Fidenza, si porta a +4 sui parmensi. Per la miglior posizione ai playoff successo chiave per la Sg Fortitudo, che espugna Zola Predosa (terza sconfitta consecutiva) e suggella il settimo posto. In C Silver sfuma di un nonnulla la prima chance di promozione del Cvd Casalecchio, che cede le armi a Lugo e si proietta alla delicata sfida della settimana prossima contro Santarcangelo. Dietro si sblocca la Virtus Medicina, che pone fine alla striscia negativa espugnando Bertinoro portandosi al sesto posto a +2 sull’inseguitrice Novellara.

Continua la corsa in serie D delle capolista del girone E Cmo e Modena, che superano Imola e Giardini Margherita: ko per Vis Persiceto e Budrio. Nel girone F ko a domicilio per la capolista Audace Bombers, che perde il testa a testa contro Villa Verucchio, ma conserva la differenza canestri dell’andata: al terzo posto suonano la sesta di fila gli Stars di coach Piccolo.

Giacomo Gelati