Il Bologna 2016 va di fretta puntando su Kuvekalovic

di Giacomo Gelati

L’attesa è ormai finita per quello che è il big match di giornata della settima di ritorno di serie B, con i New Flying Balls che domani alle 20,30 riceveranno la parigrado Virtus Imola con in palio il sesto posto in solitaria nel girone C: da ieri è iniziata la prevendita per i biglietti locali, mentre il settore ospiti è già tutto esaurito, a mettere l’accento sul prestigio della soirée.

Tutto pronto per il derby della via Emilia, con i padroni di casa freschi dell’acquisto del giovane Manuel Carpani (ex Guelfo e settimo top scorer della C Gold emiliano romagnola) e con la voglia di strappare i 2 punti alla matricola imolese: all’andata i gialloneri si erano imposti di 16 lunghezze.

Rush finale di regular season sui parquet della C Gold, con ancora 14 punti in palio per delineare promozione diretta in Interregionale e griglia playoff (complessivamente sono previste 3 promozioni).

Reduce da cinque vittorie consecutive il Bologna 2016, secondo della classe a -4 da Scandiano (in campo domenica contro Fidenza, terza), stasera alle 20,30 si prepara a ricevere la Francesco Francia, sfida che Borko Kuvekalovic (top scorer del campionato con 17,3 di media) e compagni non possono svalutare per continuare la corsa.

In fondo alla graduatoria spicca il derby fra Anzola e Guelfo, in agenda domani alle 20,45: fra gli anzolesi potrebbe esordire l’ultimo innesto Alberto Besozzi, classe 2002.

Sul proscenio della C Silver l’occhio di bue illumina il weekend del Cvd Casalecchio (secondo a -4 dalla regina Correggio), in striscia positiva da 8 giornate e impegnato domani alle 21 contro Novellara. Sul terzo gradino del podio la Virtus Medicina guarda con interesse alla sfida: i gialloneri di coach Matteo Dalpozzo, che sta dando via via più spazio ai giovani Mirco Martelli e Marcello Galvani, domani alle 21 attende l’Sb Ferrara. Movimento in entrata infine per la matricola e rivelazione Veni, che domani alle 18 si trasferirà a Scandiano e potrebbe far debuttare l’ultimo arrivato Valerio Passarini, ala classe 1990 di ritorno dopo le esperienze con Cento, Veni, Calderara e Lions.

In serie D cala il sipario sul girone d’andata della seconda fase. Nella poule promozione gli occhi sono sulla capolista del girone E Vis Persiceto, appaiata a Modena (in campo mercoledì prossimo a Ozzano contro il Cmo) e oggi alle 21 sulle doghe dell’International Imola: per i ragazzi di Luigi Sacchetti c’è voglia di dare continuità agli ultimi risultati positivi dopo lo stop contro Budrio.

Budrio che è reduce da 3 vittorie consecutive e ha sensibilmente alzato la produzione offensiva (98, 89 e 95 punti): i gialloblù domenica alle 18 ricevono Forlimpopoli. Nel girone F la capolista Audace, appaiata a Granarolo e Villanova Tigers, riabbraccia dopo un anno Mattia Poli e domani alle 18,30 riceve Selene Sant’Agata.