Il Bologna 2016 vince in scioltezza Cvd, ottavo successo consecutivo

di Giacomo Gelati

Ventello di un Fontecchio dominante e si allunga così a cinque vittorie la striscia positiva del Bologna 2016 di coach Giovanni Lunghini, che contro Anzola (settimo ko consecutivo) stacca il referto che suggella il secondo posto a -4 da Scandiano, in scioltezza nella sfida contro la matricola Cmp Global: dal fondo ne approfitta Molinella, che si sblocca contro Castelnovo Monti e aggancia gli anzolesi a quota 8 punti. Al quarto posto vittoria clou per l’Olimpia Castello, promossa a pieni voti nel difficilissimo esame contro Fidenza: successo che porta i castellani a +2 su Ferrara in attesa del posticipo di stasera. Fine settimana nel segno del Cvd Casalecchio quello appena trascorso sulle doghe della C Silver, coi rossoblù di coach Matteo Baiocchi corsari a Ferrara contro la 4 Torri grazie al contributo di capitan Gianluca Lelli (salito al decimo posto nel ranking dei top scorer del campionato con 14,2 di media): per il Cvd è l’ottavo successo consecutivo che vale il secondo posto in solitaria a -4 da Correggio e a +2 sulla Virtus Medicina, ko di misura a Reggio Emilia. Decima vittoria stagionale invece per la matricola Veni, agile contro il fanalino Grifo Imola e appaiata al decimo posto con l’Sb Ferrara.

In serie D prosegue il tandem al vertice del girone E della poule promozione, coi successi di Vis Persiceto e Modena che vanno a convalidare il +2 sulla rivelazione Cmo, bene contro Imola: nel girone F suona la quinta l’Audace Bombers, che si fa consegnare le armi da Villa Verucchio e sale al primo posto in compagnia di Granarolo, trascinata contro Podenzano dalla coppia Brotza-Bertacchini. Nella poule retrocessione momento positivo per Masi e Voltone, di misura contro La Torre e Russi e leader nei rispettivi raggruppamenti: si allungano infine le strisce negative di Calderara (4), Pallavicini (6) e Atletico Borgo (3).