Il Bologna 2016 vola con Mansilla Fin e Sorrentino esaltano la Cmp

Sfiorano un colpo a dir poco clamoroso i New Flying Balls, che nella terza di ritorno di serie B cedono le armi di misura alla regina Rieti. Per gli ozzanesi, che sabato riceveranno l’Andrea Costa per il derby contro un grande ex come coach Grandi, una prova di maturità alla quale è mancata la ciliegina.

Prosegue in C Gold la corsa del Bologna 2016 sulle orme della regina Scandiano (+2 sui rossoblù), che liquida Molinella e resta ancorata al secondo posto in compagnia di Fidenza, bene all’overtime contro Anzola (quarto stop consecutivo e in polemica per la conduzione arbitrale). Frangente positivo e terza vittoria consecutiva per Olimpia, bene a Zola Predosa, e Cmp Global, che respinge il Guelfo.

Quarto brindisi consecutivo in C Silver per il Cvd Casalecchio che espugna Reggio Emilia e raggiunge il terzo posto in coabitazione con Scandiano, bene contro Lugo, e Virtus Medicina, bene contro 4 Torri Ferrara. Si allungano le strisce negative di Veni e Omega, a digiuno da 5 e 4 giornate, mentre 24 punti di Gamberini regalano alla Bsl San Lazzaro il decimo punto.

In serie D poule promozione all’insegna della Vis Persiceto, che piega Castelfranco nel derby della bassa e si porta a quota 8 punti nel girone E: nel girone F netto successo di Granarolo contro gli Stars e primo posto in compagnia di Villanova Tigers e Selene Sant’Agata.

Giacomo Gelati