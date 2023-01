Il Bologna dura un tempo, altro stop Thiago

di Gianmarco

Marchini

Dalla Dea bendata che alla Lotteria aveva coperto d’oro Bologna, alla Dea di Gasperini che lascia a mani vuote l’allievo Thiago Motta. Seconda sconfitta consecutiva e, come mercoledì a Roma, anche questo risultato punisce in modo molto severo i rossoblù. Ancora una volta, il Bologna gioca alla pari con una squadra nettamente più attrezzata, riuscendo, però, a esprimersi al meglio soltanto un tempo. Come all’Olimpico una grande ripresa non era servita per rimediare al gol subito su rigore dopo sei minuti, così ieri i primi quarantacinque minuti belli e organici non sono stati sufficienti per difendere un vantaggio trovato al 6’ con una splendida invenzione di Orsolini.

Sempre lui. Solo lui, verrebbe da aggiungere, perché questa squadra orfana del vicecapocannoniere del campionato è un come un ariete senza corna, un carro da battaglia con la punta imbottita di cuscini: difficile colpire l’avversario, così. E viene difficile anche prendersela con l’allenatore, costretto dall’emergenza a schierare Sansone centravanti. Il piccolo numero dieci si batte come un leone, ma gli mancano inevitabilmente i ruggiti di Arnautovic. Prova a compensare Orsolini, appunto, il migliore a Roma e il migliore anche ieri, con quella rete bellissima e l’altrettanto bellissima dedica a Sinisa Mihajlovic. Braccia al cielo e negli occhi l’emozione per il ricordo di un uomo che ha lasciato un segno indelebile. Nel tributo al tecnico serbo (condiviso con Gianluca Vialli) si era aperta la notte del Dall’Ara, e tutto faceva pensare a un finale romantico. ’The show must go on’, però: e l’Atalanta non si fa scrupoli nel riprendersi il palcoscenico, con la complicità di un Bologna che, dopo l’intervallo, non ritrova più la stessa verve e non trova nei singoli la capacità di metterci una toppa. Così non appena l’intensità dell’orchestra cala, la musica cambia. Il 2-1 per l’Atalanta, in fondo, è semplice da spiegare. Certo, pesa tantissimo quel bolide di Koopmeiners arrivato al secondo minuto della ripresa. Una doccia freddissima che ha gelato l’entusiasmo dei rossoblù, incapaci di reagire. Il sorpasso a quel punto è venuto da sé. A firmarlo uno scatenato Hojlund con uno scavetto su bella intuizione di un Boga lanciato nella mischia.

E nella panchina c’è gran parte della differenza tra le due squadre: Gasperini pesca conigli dal cilindro, Thiago pesca quel che può. Non a caso il triplo cambio Pyyhtia, Schouten e Aebischer (per Soriano, Medel e Ferguson) partorisce l’effetto di uno sbadiglio a Woodstock. Oltre alla maglia rosa firmata Elisabetta Franchi, restano da questa partita delusione e speranza. La delusione perché davvero il Bologna pare aver trovato i meccanismi giusti. Lo dimostrano i numeri. Possesso di palla quasi identico (52 percento gli atalantini), ma più occasioni create, più contrasti vinti, più palle recuperate per i rossoblù. Sì, tutto bello: ma i gol? Due loro, uno il Bologna. Ecco, questa è la sintesi più cruda, ma anche più efficace per spiegare l’inizio anno dei ragazzi di Thiago. La speranza quindi che una mano possa e debba darla il mercato. Per domenica a Udine sono in forte dubbio Barrow e Zirkzee, mentre mancheranno sicuramente l’infortunato Arnautovic (ieri zoppicava in modo vistoso in tribuna) e, come se non bastasse, anche Medel e Dominguez: diffidati, sono stati ammoniti e saranno squalificati. Vattela poi a prendere con Thiago.