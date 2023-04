Il Bologna e l’Europa: un film in bianconero

di Massimo Vitali

Di mezzo, venerdì, c’è la trasferta-trappola in casa del Verona. Ma agli occhi dei bolognesi, no

nostante all’appuntamento manchino ancora dodici giorni, c’è solo una partita, anzi ‘La Partita’: Bologna-Juve. Ricordare ogni volta che i rossoblù non battono i bianconeri al Dall’Ara dal 3-0 del 1998-99 con Mazzone in panchina è un po’ come recitare la filastrocca dell’impotenza, stato d’animo che oggi mal si concilia con le ambizioni e i risultati del Bologna di Motta, un gruppo capace in questo 2023 di sovvertire ogni pronostico, anche con le grandi. Sperare, insomma, mai come questa volta si può. E in questo caso la speranza è doppia: di battere la Juve e di scavalcarla nella caccia a quel settimo posto che oggi rossoblù e bianconeri occupano in coabitazione e che a giugno, al netto delle mille variabili sportive e giudiziarie in campo, potrebbe valere un biglietto per la Conference League.

Europa è una parola che a Casteldebole pronunciano malvolentieri, consapevoli che per quel traguardo teoricamente non corrono solo Bologna e Juventus, ma anche Fiorentina, Sassuolo, Torino, Udinese e Monza: dai 44 punti di Bologna e Juventus ai 38 del Monza c’è un mucchio selvaggio di sette squadre. Bologna-Juve, allora. Che oggi più che mai ha un senso alla luce della seconda sconfitta consecutiva in trasferta della squadra di Allegri, che dopo essersi fatta piegare dalla Lazio domenica sera ha lasciato i tre punti anche al Sassuolo. Brutti segnali per una squadra che fino a due settimane fa riteneva addirittura possibile riagganciare un posto in Champions League, nonostante il fardello dei 15 punti di penalizzazione inflitti dalla giustizia sportiva.

Ecco l’altra grande partita che attende i bianconeri in tribunale e che fatalmente intreccia i destini di chi corre per la settimo posto. L’appuntamento è fissato per domani alle 14,30 al Foro Italico di Roma, quando il Collegio di garanzia del Coni si pronuncerà sulla sentenza che la Corte d’Appello federale emise a gennaio per il filone delle plusvalenze. Conferma del -15, cancellazione della penalizzazione o rinvio alla Corte d’Appello federale per darle modo di correggere eventuali vizi di forma? Tutto può succedere. Intanto da settembre è successo che nel campionato di Thiago, ovvero dalla settima alla trentesima giornata, la Juve abbia conquistato 49 punti contro i 38 dei rossoblù. Un gap che si è ridotto sensibilmente nel 2023, nelle 15 giornate di campionato giocate dopo la sosta per i mondiali: 28 i punti raccolti in questo segmento di torneo dalla Juve a fronte dei 25 incamerati dai rossoblù. Aspettando la notte del 30 aprile al Dall’Ara i bianconeri sul campo affronteranno altre due sfide: domenica la trasferta col Napoli in campionato e il 26 aprile la semifinale di ritorno di Coppa Italia con l’Inter. E qui, per agganciare la Conference League, tutti quelli che corrono per il settimo posto tiferanno Inter.