Il Bologna Fc rischia di perdere Orsolini

E intanto il Bologna rischia di perdere Orso

Bologna, 10 marzo 2023 – Dopo Dominguez, Orsolini. Infortuni e malasorte non hanno ancora girato le spalle al Bologna: Thiago ricomincia a perdere i pezzi. Sono rientrati in gruppo, ma non ancora in campo dal primo minuto, Arnautovic, Bonifazi, Medel, Zirkzee, Sansone, Soumaoro e non c’è dubbio che le loro assenze abbiano condizionato il periodo d’emergenza in barba al quale il Bologna ha messo in cascina 28 punti in 15 giornate da gennaio a ora. Da gennaio a ora, i panni del trascinatore li ha indossati Riccardo Orsolini, sentendosi sempre più a proprio agio: 5 gol e 2 assist nelle ultime 10 giornate, 7 reti stagionali. Il Bologna ha segnato solo 11 gol nelle ultime 10 giornate e Orso ha messo lo zampino in 9 di queste occasioni. Decisivo, al punto che Milan, Lazio e Roma stanno alzando il pressing per far sì che il numero 7 non rinnovi il contratto in scadenza nel 2024 con il Bologna. Ma il problema, in questo caso, non è il futuro, ma il presente. In settimana, Orso non si è mai allenato con i compagni. Mercoledì ha svolto lavoro personalizzato, ieri lavoro a parte sul campo. Resta la giornata di oggi, perché domani sarà...