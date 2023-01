Il Bologna saluta Giugno e Feigen

Un saluto e il congedo da tre ragazzi che si erano fatti ben volere, condividendo la loro esperienza e il loro talento in materia di lacrosse. E’ quello che succede al Bologna Lacrosse che, fin qui, ha interpretato nel migliore dei modi un campionato di vertice. Un saluto quindi a Emily Feigen, 21 anni, studentesse e portiere dell’Università di Chicago, approdata all’ombra delle Due Torri grazie al Bologna Consortial Studies Program (Bcsp).

Stessa età e stesso ruolo, anche se proveniente dal Colby College, Matt Suffredini. L’ultimo congedo riguarda Zach Giugno, 20 anni, proveniente dal Connecticut College. Sbarcato in Italia per studiare a Roma, Zach però ha scelto le Due Torri e gli amici di Bologna per giocare. Il ricordo più bello che si porteranno dietro? "Che gioia per noi Sharks battere Bella Venezia sul nostro campo".