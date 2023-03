Il Bologna vuole Arnautovic a Casteldebole

di Marcello Giordano

Il Bologna vuole vederci chiaro e richiama Marko Arnautovic in città. La diagnosi effettuata dallo staff della nazionale austriaca all’attaccante, in seguito all’infortunio patito a Salerno non convince: il numero 9 è atteso entro sera in città e per la giornata di domani il club rossoblù ha predisposto nuovi accertamenti al piede destro che lo ha costretto alla sostituzione a distanza di 16 minuti dal subentro all’Arechi.

"Lesione del muscolo estensore breve delle dita del piede destro", recitava il referto dello staff medico della nazionale austriaca. Insomma, niente di preoccupante, aveva fatto filtrare il Bologna al riguardo nella tarda mattinata di lunedì, salvo rimanere spiazzato dal comunicato pomeridiano della federcalcio austriaca, che faceva sapere come Arnautovic non fosse ritenuto abile, arruolabile e inseribile nella lista dei disponibili per le sfide con Azerbaijan ed Estonia.

Si aggiunga il fatto che il calciatore ha raggiunto il raduno della nazionale in stampelle e abbia deciso di rimanere a curarsi con lo staff della nazionale anche a seguito dell’esclusione dall’elenco dei disponibili ed ecco spiegato perché il Bologna abbia deciso di intervenire.

Meglio vederci chiaro, anche perché il piede è lo stesso rimasto vittima di infortunio contro la Roma, che ha costretto il numero 9 ai box per più di un mese, da inizio gennaio.

Arnautovic è stato richiamato all’ordine: entro sera è atteso in città e domani sarà sottoposto a nuovi accertamenti per verificare che non ci siano problemi o lesioni a tendini o metatarso, vista la torsione del piede: di fatto si vuole escludere che non ci sia una ricaduta del vecchio infortunio e il club vuole monitorare in prima persona le condizioni del calciatore, a cui versa 3 milioni netti di euro di stipendio.

A maggior ragione dopo le polemiche che hanno riguardato il mancato impiego del numero 9 nelle ultime settimane e i malumori del diretto interessato. Se Cambiaso, infortunatosi pure lui a Salerno, è rimasto in città e nelle ultime ore ha sostenuto esami per iniziare già il percorso di cure, è chiaro che ad Arnautovic non possa essere concesso qualcosa di diverso, nonostante il calciatore avesse chiesto di rimanere a Vienna a curarsi con lo staff della nazionale.

Questo sarebbe potuto essere possibile, dal punto di vista della dirigenza rossoblù, se il numero 9 avesse avuto chance di essere a disposizione almeno per la seconda partita. Ma una volta ufficializzata l’esclusione di Arnautovic dall’elenco dei disponibili il club ha preteso dal giocatore e dal suo entourage il ritorno sotto le Due Torri.

Dopo un giorno di trattative, a dimostrazione che di questi tempi i rapporti sono tesi, la soluzione: Arnautovic è atteso entro sera e domani scatteranno gli approfondimenti, per poi stabilire percorso di cure e tempistiche del rientro.