Gianmarco

Marchini

Il buongiorno si vede dalle 16.30. Oggi Thiago rimette in pista un giocattolino che fino a novembre andava ch’era una meraviglia. E adesso? E’ un grande "Boh" che abbraccia tutti, non fa distinzioni: e, quindi, non concede alibi. L’inedita sosta ha riazzerato gli equilibri, favorendo chi, come la Roma, stava con l’acqua alla gola e penalizzando chi, come il Bologna, sull’acqua quasi ci camminava tanto era in stato di grazia. Pazienza, inutile piangere sul latte versato in Qatar. Serve una ripartenza seria, con la testa giusta. Può sembrare una provocazione, ma oggi conterà più l’atteggiamento del risultato. Perché il punteggio può dipendere dal sinistro di Dybala o da un fendente di Arnautovic, ma è dallo spirito dell’Olimpico che si capirà a cosa può realmente puntare il Bologna, se davvero è ambizioso come il suo tecnico. Negli ultimi sei campionati i rossoblù non hanno mai vinto alla ripresa e, infatti, il prodotto finale è sempre stato uguale: un posto nell’ombra della classifica. La Roma ci dirà se c’è speranza di sole.