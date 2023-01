Il calcio è bello perché è vario Meglio senza Var

Giorgio

Comaschi

Il calcio è proprio bello perchè è vario. Alla fine del primo tempo di Udine il punteggio vero era: Var 2-Udinese e Bologna 0. Vinceva il Var, l’unico giocatore al mondo che fa e disfa, che briga e sbriga, che annulla e convalida per un unghia o per la punta di un gomito. E tu sei nel terno al lotto delle righe fotografate da macchine infernali. Adesso ci vuole un’ora per vedere se è rigore, roba da pazzi. Poi alla fine ha vinto il Bologna che non ha traballato perchè assomiglia al suo Cipressone (Thiago), bello dritto, piantato sul campo, che non si piega al vento contrario. Stavolta il ritornello non è solito: "Bè, dai, non abbiamo giocato male però", oppure: "Però abbiamo lottato" e si perdeva. Stavolta: "Bè, abbiam giocato bene". L’Udinese ha cominciato a fare errori da parrocchia, il Bolo no. Il Bolo è stato dritto come il suo cipresso. Nonostante qualche piccola lucumata qua e là e anche qualche soumarnata sparsa (nel primo tempo per mezz’ora eravamo sempre sotto gol), alla fine si brinda a un gran lunedì. Viene sublimato e fatto salire al cielo stavolta Zanzarino Sansone. Gran partita. Però siamo sinceri (guardandoci anche indietro): Sansone (così come il gemello Brillantina) è un giocatore (ottimo da sempre) che sta imboccando quella porta dove sopra c’è l’insegna "Ex". Ogni tanto, essendo bravo, fa una bella partita, la schioda, fa qualcosa di importante. Ma ogni tanto. Sempre più ogni tanto. Inevitabile destino delle carte d’identità. E se ci fate caso da un paio di anni si parla di "giocatore in uscita". Ma poi lui non esce, sta lì e qualche volta ce la risolve. Bene. Comunque il Bologna ora è una squadra dove tutti sono dove devono essere. Detta più in grande, come il Napoli. E con la logica si va meglio. Spiccano il secondo tempo del Lentiggine (Ferguson) e il Pos (Posch) che viene tirato fuori a un certo punto per prelevare dal bancomat della partita. E l’Orso? L’Orso va sempre inseguito con un randello fino a San Luca. A fin di bene eh.