Il calcio posizionale e le intuzioni tattiche di Aebischer e Posch

Scordatevi il modulo fisso e i ruoli eterni nei secoli: con Thiago prevalgono modulo fluido e calcio posizionale. Ragion per cui puoi nascere difensore centrale e ritrovarti terzino (Posch, nella foto), oppure pensarti centrocampista e riscoprirti esterno d’attacco (Aebischer). E’ questa l’anima tattica di una squadra che cambia pelle, e posizioni in campo, nel corso della partita, abdicando alla rigidità schematica dei moduli intesi come semplici ‘numerini’. Il canovaccio di partenza è il 4-2-3-1, ma guai pensare di trovare sempre in quelle posizioni gli undici interpreti rossoblù. Gioco posizionale, per l’appunto, teso a portare il maggior numero di uomini nel cuore dell’azione e a creare, nelle diverse zone del campo, la superiorità numerica.

Col Sassuolo, prima della sosta, dietro ad Arnautovic ‘frullavano’ cinque centrocampisti di ruolo che si cambiavano continuamente di posizione. Nel nuovo anno solare il secondo tempo di Roma e i primi 45 minuti con l’Atalanta hanno incartato Mourinho e Gasperini, salvo poi non raccogliere i frutti meritati. A Udine, dopo la prima mezzora di sbandamento, è stato un monologo rossoblù. Orchestrato da un allenatore che sa come vincere le sue partite a scacchi.