Il capitano è il punto fermo Toko, Pajola e Hackett non sono in discussione

di Massimo Selleri

Quando la Virtus aprirà il file relativo alla squadra della prossima stagione il capitano bianconero Marco Belinelli sarà uno dei primi giocatori su cui si punterà per la riconferma.

Diverse sono le ragioni di questa scelta, la prima è che nonostante i suoi 37 anni nel suo ruolo resta tra i migliori italiani, la seconda è che come si è visto in questa stagione quando è nel pieno della forma fa ancora la differenza in Eurolega e la terza è che Beli ha dato fiducia al progetto del presidente Massimo Zanetti in un momento in cui i risultati non stavano arrivando e le parole – "in cinque anni la V nera vincerà lo scudetto e tornerà in Eurolega" – sembravano promesse difficilmente realizzabili e, invece, grazie anche al contributo dell’esterno bolognese si sono concretizzate.

Con queste premesse l’entità dell’ingaggio sarà il vero elemento di una discussione che parte nel migliore dei modi.

Fermo restando che Toko Shengelia, Alessandro Pajola e Daniel Hackett non sono in discussione, un altro elemento nei pensieri dei vertici bianconero è Abi Abass.

Rimasto fermo un anno e mezzo per una serie di infortuni, anche in questo caso la concorrenza in quel ruolo non è particolarmente nutrita quando si parli di ali piccole con il passaporto azzurro.

Nelle intenzioni dei dirigenti bianconeri c’è anche quella di confermare Milos Teodosic, ma in questo caso la valutazione è un può più approfondita ed è legata anche al rapporto tra il suo fisico e il numero di partite che può garantire nell’arco di una stagione.

Per lui, come per tutti gli altri, molto dipenderà da quello che succederà in queste settimane quando si disputeranno i playoff.

Domani, dopo la sfida con Varese che si gioca alle ore 18, la Segafredo saprà se chiuderà la regular season al primo (solo se Milano perderà in casa contro la Dinamo Sassari) o al secondo posto e quale sarà il suo avversario nei playoff.